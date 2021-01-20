Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий

Роскомнадзор направил руководству социальной Сети «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в незаконные действия. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть «ВКонтакте» направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия», - говорится в сообщении.

Такое же уведомление получило руководство TikTok. Стало известно, что социальная Сеть распространяет видео с призывами к несовершеннолетним пользователям участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях, считают в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор обратился ко всем социальным Сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации.