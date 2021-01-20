Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

ЦПВС: террористы совершили 15 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Ирина Киселенко
22:01 20.01.2021
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
ЦПВС: террористы совершили 15 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 15 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 14 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 9 обстрелов, в провинции Латакия - 2 обстрела, в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Хама – 3 обстрела», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Камишлия до Айн-Иса и обратно.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:00 В стране и мире
Видео
НАК: боевики с Украины входили в состав банды Бютукаева
21:37 В стране и мире
Зеленский позвал Байдена на Украину
20:50 В стране и мире
Видео
Молитвы собравшихся и кордоны полиции: кадры обстановки за пределами Капитолия во время инаугурации Байдена
20:22 В стране и мире
Видео
Названы возможные причины отравления учеников в школах Красноармейска
14:50 Спорт
Видео
«Без истории не бывает настоящего и будущего»: Касатонов отметил значимость проекта «Легендарные матчи»
Популярное
Популярное
Физик предупредил об угрожающей Земле блуждающей черной дыре
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Видео
Красота и мужество: Бутман восхитился советским хоккеем в первом выпуске «Легендарных матчей»
Видео
Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.