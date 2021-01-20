НАК показал видео с места ликвидации банды Бютукаева в Чечне

Информационный центр Национального антитеррористического комитета показал видео с места спецоперации по ликвидации членов бандитской группировки Аслана Бютукаева в Чечне.

«Сегодня в результате ликвидации в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики одиозного бандглаваря Бютукаева органами безопасности совместно с силами правопорядка успешно завершен координируемый оперативным штабом НАК комплекс специальных мероприятий по нейтрализации деятельности на Северном Кавказе его бандруппы», - говорится в сообщении комитета.

По данным НАК, в течение прошлого года в ходе спецопераций ФСБ ликвидировала 16 членов банды Бютукаева.

Спецслужбами были обнаружены 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также двадцать самодельных взрывных устройств мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

На счету Бютукаева большое число преступлений террористической направленности, в числе которых теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году.