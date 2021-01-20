Зеленский позвал Байдена на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину. Об этом он сообщил в социальной Сети.

«Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться», - написал Зеленский в своем Twitter.





К поздравлениям Джо Байдена и Камалы Харрис присоединилась и Светлана Тихановская. Она отметила, что «с нетерпением ждет совместной работы по развитию отношений между народами США и Беларусси». Пост с поздравлением Тихановская опубликовала в своем Twitter.

Ранее Белый дом сообщил о новых приоритетах президента Джо Байдена. В список вошли: борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.