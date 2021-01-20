Белый дом назвал приоритеты Байдена на посту президента

Белый дом сообщил о новых приоритетах президента Джо Байдена. В список вошли: борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.

«Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно», - сообщается на сайте Белого дома.

Отмечено, что действия будут направлены на контроль над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав. Также будут приняты решения по реформированию иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире.

Для усиления позиции США в мире, Байден намерен «укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике».

Ранее Джо Байден сообщил о намерении отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, американский лидер планирует подписать указы о возвращении США в Парижское соглашение по климату и прекращении строительства стены с Мексикой.