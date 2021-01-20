«И птицы затихли»: как выглядит Вашингтон перед инаугурацией Байдена
Улицы столицы США практически пусты – на них можно встретить только солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры из Вашингтона, где проходит подготовка к инаугурации Джозефа Байдена – избранного президента США. Улицы города были огорожены заборами и патрулируются солдатами Национальной гвардии.
При этом в столице США практически невозможно встретить простых прохожих – кроме военных на улицах города встречаются лишь немногочисленные журналисты.
Также недалеко от Капитолия была установлена радиационно-химическая лаборатория – судя по опознавательным знакам она была привезена из штата Мичиган.