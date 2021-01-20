В Сирии восстановлена советская водозаборная станция

В Сирии восстановлена работа водозаборной станции, построенной еще советскими инженерами - она вновь питает обширные территории сельскохозяйственных угодий, раскинувшихся вдоль течения Евфрата.

Станция находилась на территории, захваченной боевиками – она была повреждена, как и множество других инженерных объектов. Из-за войны территорию покинули более миллиона человек. Теперь, когда вода снова орошает почву, у беженцев появилась надежда вернуться и начать новую жизнь на старом месте.

«До конца года мы планируем дать еще больше воды на поля. Речь идет дополнительно о десятках тысяч гектаров» - отметил инженер водозаборной станции Луай Барракад.

На данный момент станция работает не на полной мощности и орошает около 35 тысяч гектаров земли. До войны этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

Восстановление сельского хозяйства лишь одно из направлений, которое восстанавливает правительство Сирии. Параллельно идет работа над ремонтом жилых домов, школ и больниц. В госпрограмму по восстановлению попали более 300 сирийских населенных пунктов.