Молитвы собравшихся и кордоны полиции: кадры обстановки за пределами Капитолия во время инаугурации Байдена
В полдень по местному времени Джо Байден принес присягу и вступил в должность 46-го президента Соединенных Штатов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во время инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена за пределами Капитолия неизвестные организовали специфическую акцию.
На кадрах видно, что посреди проезжей части мужчина, распахнув руки, обращается к окружающим с неким призывом. В то же время, на тротуаре девушка, видимо, читает молитву.
Ситуацию контролируют сотрудники полиции. На данный момент неизвестных не разгоняют и никаких беспорядков не происходит.
Сегодня, в полдень по местному времени Джо Байден принес присягу и вступил в должность 46-го президента Соединенных Штатов.