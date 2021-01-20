Роскомнадзор потребовал удалить в Сети призывы к участию в протестах несовершеннолетних

Роскомнадзор обратился ко всем социальным Сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия», - говорится в сообщении.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Отныне если они будут предпринимать попытки блокировать информацию российских СМИ, то Генеральная прокуратура по согласованию с внешнеполитическим ведомством сможет присваивать таким ресурсам статус «допускающей дискриминацию против российских СМИ».