РФ выступила за продление договора по СНВ на пять лет
Москва рассчитывает на конструктивный подход новой Администрации США.
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Россия считает, что продление договора по СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок является целесообразным. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
«Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», - говорится в сообщении.
В заявлении отмечено, что Россия надеется на более конструктивный диалог по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
«Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», - сообщается на сайте МИД.
В заключении отмечается, что в РФ «со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов».