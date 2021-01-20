РФ выступила за продление договора по СНВ на пять лет

Россия считает, что продление договора по СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок является целесообразным. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», - говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что Россия надеется на более конструктивный диалог по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», - сообщается на сайте МИД.

В заключении отмечается, что в РФ «со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов».