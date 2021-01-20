Названы возможные причины отравления учеников в школах Красноармейска

Начальник отдела образования Красноармейска Лариса Лазарева рассказала «Звезде», что количество отравившихся учеников в третьей и четвертой школе города достигло 90.

По ее словам, у всех детей одинаковые симптомы - тошнота, рвота, в некоторых случаях температура. Однако случаев госпитализации за прошедшие два дня не было, дети находятся на амбулаторном лечении.

«Мы связываем произошедшее с организацией питания. Дело в том, что на базе четвертой школы ведется приготовление питания для двух учреждений. Мы должны разобраться и понять в чем причина - человеческий фактор или некачественные продукты, неправильные технологии приготовления», - уточнила Лазарева.

На данный момент администрацией было получено предписание Роспотребнадзора с рекомендацией перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов с целью разобщить школьников.

«Симптомы похожи на отравление, но пока мы не получили результаты анализов утверждать это мы не можем. Возможно есть вирусная природа заболевания», - сказала она.

Лазарева добавила, что среди отравившихся учеников начальной школы заболело больше.

Информация о массовом отравлении школьников появилась днем 20 января. На данный момент администрацией города, Роспотребнадзором и прокуратурой проводится проверка.