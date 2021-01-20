Байден официально стал президентом США

Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», - сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Джо Байден родился 20 ноября 1942 году в американском штате Пенсильвания. Он рос и воспитывался в католической семье Джозефа Робинетта Байдена и Кэтрин Юджинии Финнеган.

В 1972 году Джо Байдена избрали сенатором от штата Делавэр. В период биографии 1987-1995 году политик был главой судебного комитета в Сенате. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр (1973-2009). Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сразу после вступления в должность намерен отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, американский лидер планирует подписать указы о возвращении США в Парижское соглашение по климату и прекращении строительства стены с Мексикой.