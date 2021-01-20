«День X»: как семья Трампов попрощалась с Белым Домом

В день инаугурации Джо Байдена Мелания Трамп полностью в черном, на ней темные очки, хотя солнца еще не было, а Дональд Трамп показал журналистам «большой палец». Супруги, не спеша удалились в сторону президентского вертолета, чтобы возможно навсегда покинуть стены Белого дома. Уже на авиабазе «Andrews» Трамп обратился к поклонникам, поблагодарил за поддержку и обещал вернуться.

Ни утреннего чаепития, ни совместной прогулки первых леди по зеленой лужайке, ни фотографии на память. Трампы сделали все, чтобы максимально «подпортить» новоселье новым «постояльцам» Белого дома. Даже борт №1 «угнали» и улетели во Флориду за четыре часа до церемонии инаугурации, чтобы семье Байдена пришлось добираться в Вашингтон обычным самолетом.

Игнорировать инаугурацию преемника в истории США президент будет впервые. Дошло до того, что в воздухе повисла судьба ядерного чемоданчика. Обычно его передают помощники уходящего и избранного президента, когда новый глава Белого дома произносит слова присяги. Трамп и Байден в этот момент будут находиться в разных городах. Поэтому еще за секунду до наступления 8 часов вечера по московскому времени право применять ядерное оружие будет принадлежать Трампу, после чего будут активированы новые пусковые коды Байдена. Сам чемодан помощник Дональда вернет позже.

«Четыре года назад я приехал в Вашингтон как единственный чужак, когда-либо выигравший президентский пост. Я был не политиком, а строителем, который смотрел на открытые горизонты и воображал безграничные возможности. Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн», - рассказал президент США Дональд Трамп.

Прощальная речь Трампа длилась почти 20 минут и в ней ни разу не прозвучало имя Джо Байдена, который даже расплакался во время своего выступления в родном Делавэре в Резервном центре вооруженных сил имени майора Джозефа (Бо) Байдена третьего. Старший сын избранного президента США, генеральный прокурор штата, служил в Ираке, умер от рака мозга в 2015-ом.

«Я горжусь тем, что являюсь сыном Делавэра, и еще больше горжусь тем, что стою здесь и делаю это в центре имени майора Бо Байдена. Дамы и господа, я сожалею только об одном. Бо нет здесь, потому что я должен был представлять его как президента», - поделился избранный президент США Джо Байден.

Никаких зрителей на церемонии, вместо сторонников Байдена на Национальной аллее перед Капитолием установили 200 тысяч флагов. Официальная причина - эпидемия COVID-19, но угрозы безопасности, конечно, вышли на первый план. Беспорядков нацгвардия не допустит, но сторонники Трампа призывают бойкотировать церемонию в медиапространстве: выключить телевизоры, радио, социальные сети.

Прямо накануне инаугурации от участия отстранили 12 нацгвардейцев, двоих за связи с экстремистами, которые штурмовали Капитолий. Хиллари Клинтон, которая проиграла Трампу на прошлых выборах, с подачи Нэнси Пелоси даже предложила создать специальную комиссию, которая определит, что именно Трамп организовал беспорядки в Вашингтоне.