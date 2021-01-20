Очевидец рассказал, что происходит в Мадриде после мощного взрыва
Гид по Мадриду Василий Акинчиц рассказал «Звезде», что на месте мощного взрыва работают сотрудники правоохранительных органов, специалисты развернули палатки для помощи пострадавшим.
«Сейчас по улице проходят люди и в истерике кричат о том, что не знают никакой информации о родственниках, проживающих в этом районе. Точной информации о количестве пострадавших еще нет, но пока известно о четырех погибших - двое из них мужчина и 80-летняя женщина», - рассказал он.
Также Акинчиц добавил, что рядом с домом престарелых, где находился эпицентр взрыва, располагается школа. Однако во время происшествия у детей был обед и во внутреннем дворе учреждения никого не оказалось.
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида днем 20 января. По предварительным данным, трагедия произошла из-за утечки газа.
Ранее в посольстве России сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет.