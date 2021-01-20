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В посольстве РФ заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Мадриде

Светлана Головина
19:01 20.01.2021
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
В посольстве РФ заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Мадриде
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пресс-секретарь посольства России в Испании Дмитрий Болбот сообщил «Звезде», что информация о россиянах, пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде, не поступала.

«Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», - сказал Болбот.

По его словам, одной из наиболее вероятных причин взрыва власти называют утечку газа.

Место происшествия сейчас оцеплено, спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, жертвами оказались четыре человека, около десяти пострадали.

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