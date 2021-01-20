Путин обсудил с Лукашенко вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении.

Ранее Путин и Лукашенко рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере. Также Лукашенко рассказал о текущей ситуации в республике.