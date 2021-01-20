Байден прибыл в Капитолий для инаугурации

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вместе с супругой прибыл в Капитолий для участия в своей инаугурации.

Процедура вступления в должность начнется в полдень по местному времени. До Байдена присягу принесет новый вице-президент Камала Харрис.

Незадолго до этого избранный президент США в своем Twitter-аккаунте написал, что в Америке «наступил новый день».

Ранее чета Байден и Харрис присутствовали на богослужении в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп с супругой уже покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации.