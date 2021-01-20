Байден прибыл в Капитолий для инаугурации
Принесение присяги избранным президентом США начнется в полдень по местному времени (20.00 мск).
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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вместе с супругой прибыл в Капитолий для участия в своей инаугурации.
Процедура вступления в должность начнется в полдень по местному времени. До Байдена присягу принесет новый вице-президент Камала Харрис.
Незадолго до этого избранный президент США в своем Twitter-аккаунте написал, что в Америке «наступил новый день».
Ранее чета Байден и Харрис присутствовали на богослужении в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.
Уходящий с поста президента США Дональд Трамп с супругой уже покинули Белый дом, не дожидаясь инаугурации.