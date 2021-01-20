Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна жвачка

Гастроэнтеролог Анна Зименская рассказала «Звезде», что употребление жевательной резинки может вызвать воспалительный процесс со стороны желудка.

«Если человек склонен к гастриту, язвенной болезни, то постоянное применение жвачки будет негативно сказываться на организме - повышать кислотность и провоцировать воспалительный процесс со стороны желудка и 12-перстной кишки», - сказала врач.

У здорового человека, не имеющего подобных проблем и не регулярно использующего жвачку, последствий для организма не будет.

«Надо помнить, что в жвачке содержатся добавки, консерванты, на которые может быть аллергическая реакция, которые могут давать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, детоксическую функцию и саму слизистую», - подытожила Зименская.

Специалист отметила, что жевательную резинку нужно применять не каждый день или же короткими периодами.