В центре Гамалеи рассказали о возможности применения «Спутника V» беременными
По словам эксперта, ограничений в отношении беременных нет, так как «вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью».
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Эксперт оценил возможность применения вакцины «Спутник V» беременными. Как рассказал заместитель директора центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов, «вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью». Поэтому никаких ограничений в отношении беременных нет.
«Что касается исследований - проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, - конечно же не проводилось», - передает РИА новости слова Логунова.
По рекомендации Логунова, планировать зачатие ребенка можно через два-три месяца после вакцинации. К этому сроку в организме закончатся возможные из-за прививки воспалительные процессы.