В центре Гамалеи рассказали о возможности применения «Спутника V» беременными

Эксперт оценил возможность применения вакцины «Спутник V» беременными. Как рассказал заместитель директора центра Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов, «вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью». Поэтому никаких ограничений в отношении беременных нет.

«Что касается исследований - проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, - конечно же не проводилось», - передает РИА новости слова Логунова.

По рекомендации Логунова, планировать зачатие ребенка можно через два-три месяца после вакцинации. К этому сроку в организме закончатся возможные из-за прививки воспалительные процессы.