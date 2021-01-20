СМИ сообщают о погибших при взрыве в центре Мадрида

Не менее двух человек погибли в результате взрыва в здании, расположенном в центре Мадрида. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser. В свою очередь, агентство EFE сообщает минимум о трех жертвах.

Мощный взрыв разрушил большую часть здания, где, по данным местных СМИ, находился дом престарелых. Ведется эвакуация прохожих и местных жителей. На месте работают пожарные и медики.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.