Ученые рассказали о динозаврах, попавших на Луну

На Луне могут находиться кости динозавров. По мнению научного писателя Питера Браннена, останки древних рептилий попали на спутник нашей планеты, смешавшись с обломками породы в момент падения астероида.

Свою теорию Браннен представил в книге «Конец света: вулканические апокалипсисы, смертоносные океаны и наши поиски понимания прошлых массовых вымираний Земли». На работу, которая была опубликована еще в 2017 году, обратил внимание блогер Мэтт Остин, пишет Daily Mail.

В частности, в соответствии с представленной гипотезой, астероид, размер которого превышал Эверест, врезался в атмосферу Земли на скорости в 20 раз быстрее, чем скорость летящей пули. При ударе колоссальной силы в атмосфере планеты образовалась «дыра», само космическое тело в неизменном виде обрушилось на поверхность. Когда «дыра в атмосфере» начала затягиваться, огромные объемы почвы были выброшены на орбиту в течение секунды или двух после удара. С кусочками земли смешались и «фрагменты динозавров». Выброшенный в космос мусор в итоге осел на Луне, убежден Браннен.

Эту точку зрения поддерживает и геофизик Марио Ребольедо, чьи аргументы также представлены в книге.

Стоит отметить, что пока наука не может подтвердить выдвинутую теорию. Считается, что 65 миллионов лет назад астероид, убивший динозавров, оставил в месте падения кратер шириной в 193 километра. При вызванном бедствием испарении породы в небо поднялись миллиарды тонн серы и углекислого газа. В считаные минуты сгорели живые существа в радиусе сотен километров от места происшествия. Из-за облака пыли, которое поднялось после катастрофы, на поверхность планеты перестали проникать солнечные лучи. Падение температуры и кислотные дожди уничтожили порядка 75% жизни на Земле.