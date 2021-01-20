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На месте взрыва в Мадриде проходит эвакуация

Светлана Головина
17:35 20.01.2021
По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых.
© Видео: leireariz, Twitter © Фото: leireariz, Twitter
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На месте мощного взрыва в Мадриде сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. Место происшествия оцеплено.

По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых.

«Эвакуируют рабочих и стариков из резиденции рядом со зданием, где произошел взрыв», - написала одна из очевидцев в Twitter-аккаунте.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших уточняется.

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