На месте взрыва в Мадриде проходит эвакуация
По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых.
© Видео: leireariz, Twitter © Фото: leireariz, Twitter
На месте мощного взрыва в Мадриде сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. Место происшествия оцеплено.
По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых.
«Эвакуируют рабочих и стариков из резиденции рядом со зданием, где произошел взрыв», - написала одна из очевидцев в Twitter-аккаунте.
На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших уточняется.