В стране и мире На месте взрыва в Мадриде проходит эвакуация Светлана Головина По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых. © Видео: leireariz, Twitter © Фото: leireariz, Twitter Читайте нас на: На месте мощного взрыва в Мадриде сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. Место происшествия оцеплено. По предварительным данным, взрыв прогремел в доме престарелых. «Эвакуируют рабочих и стариков из резиденции рядом со зданием, где произошел взрыв», - написала одна из очевидцев в Twitter-аккаунте. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика