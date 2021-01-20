Названа предварительная причина взрыва в центре Мадрида
По данным местного издания Mundo, взрыв произошел из-за утечки газа.
© Видео: DVelezlz, Twitter © Фото: DVelezlz, Twitter
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Мадрида. Об этом сообщают местные СМИ. По данным издания Mundo, причиной случившегося могла стать утечка газа. Из-за взрыва разрушены верхние этажи здания.
Информация о ЧП уточняется. По последним данным, в доме, где произошел взрыв, находится дом престарелых.