Байден участвует в богослужении в соборе Святого Матфея в Вашингтоне
Также на службе присутствует новый вице-президент Камала Харрис с супругом.
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Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с супругой участвуют в службе в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.
Именно с этого мероприятия начинается вступление в должность 46-го американского президента.
Также на службе присутствует новый вице-президент Камала Харрис с мужем.
После этого они направятся в Капитолий, где Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях здания.
Ранее стало известно, что Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом.