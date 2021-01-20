В стране и мире Байден участвует в богослужении в соборе Святого Матфея в Вашингтоне Светлана Головина Также на службе присутствует новый вице-президент Камала Харрис с супругом. © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress Читайте нас на: Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с супругой участвуют в службе в соборе Святого Матфея в Вашингтоне. Именно с этого мероприятия начинается вступление в должность 46-го американского президента. Также на службе присутствует новый вице-президент Камала Харрис с мужем. После этого они направятся в Капитолий, где Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях здания. Ранее стало известно, что Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика