Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России снижены цены на масло и сахар

Ирина Киселенко
17:18 20.01.2021
Регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации.
В России снижены цены на масло и сахар
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в России снижаются цены на сахар и масло у производителей и в рознице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правительство предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами: дополнительные субсидии, квоты и пошлины.

Соглашение о заморозке цен на масло и сахар было подписано 16 декабря 2020 года. В качестве подписантов выступили Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия. Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях для конечного потребителя, а также о 36 и 45 рублях за 1 килограмм сахара соответственно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.