В России снижены цены на масло и сахар

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в России снижаются цены на сахар и масло у производителей и в рознице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Правительство предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами: дополнительные субсидии, квоты и пошлины.

Соглашение о заморозке цен на масло и сахар было подписано 16 декабря 2020 года. В качестве подписантов выступили Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия. Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях для конечного потребителя, а также о 36 и 45 рублях за 1 килограмм сахара соответственно.