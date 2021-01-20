В центре Мадрида прогремел мощный взрыв: кадры с места
Разрушена часть жилого здания. Информация о возможных пострадавших уточняется.
© Видео: @userdeebee, Twitter © Фото: @userdeebee, Twitter
|
В центре Мадрида прогремел мощный взрыв: кадры с места
Разрушена часть жилого здания. Информация о возможных пострадавших уточняется.
© Видео: @userdeebee, Twitter © Фото: @userdeebee, Twitter
В ДPУГИХ CMИ
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