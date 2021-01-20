МВД показало кадры с места ликвидации банды Бютукаева в Чечне
На видео показаны место ликвидации и представители чеченских силовых ведомств, обследующие территорию.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В МВД РФ опубликовали кадры с места ликвидации членов бандитской группировки Аслана Бютукаева в Чечне. Среди ликвидированных - и сам главарь, причастный к теракту в Домодедово в 2011 году.
На видео показаны место ликвидации и представители чеченских силовых ведомств, обследующие территорию. На земле хаотично разбросано оружие террористов. Вместе с правоохранителями на место также прибыл глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее он сообщил о проведении антитеррористической операции и констатировал, что с бандподпольем в республике «полностью покончено». Кадыров рассказал, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах спецоперации.