В МЧС предупредили об угрозе схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

В региональном управлении МЧС России предупредили, что с 20 по 22 января в горах Карачаево-Черкесии выше двух тысяч метров возможен сход лавин.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения», - предупредили в сообщении спасатели.

Также в МЧС не исключили вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, с травматизмом туристов вне горнолыжных трасс.

Ранее в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершили поисково-спасательные работы после схода лавины. По уточненным данным, в результате происшествия на горнолыжной трассе пострадали восемь человек, один погиб.