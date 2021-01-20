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В МЧС предупредили об угрозе схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

Ирина Киселенко
16:09 20.01.2021
Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду и снегопад.
В МЧС предупредили об угрозе схода лавин в горах Карачаево-Черкесии
© Фото: МЧС РФ
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В региональном управлении МЧС России предупредили, что с 20 по 22 января в горах Карачаево-Черкесии выше двух тысяч метров возможен сход лавин.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения», - предупредили в сообщении спасатели.

Также в МЧС не исключили вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, с травматизмом туристов вне горнолыжных трасс.

Ранее в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершили поисково-спасательные работы после схода лавины. По уточненным данным, в результате происшествия на горнолыжной трассе пострадали восемь человек, один погиб.

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