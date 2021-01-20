Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джозефа Байдена, намеченной на полдень по местному времени (20.00 мск).

В распространенном графике американского лидера указывалось, что он вместе с первой леди Меланией Трамп отправится в город Палм-Бич во Флориде.

Ранее стало известно, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден сразу после вступления в должность намерен отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, новоиспеченный американский лидер планирует подписать указы о возвращении США в Парижское соглашение по климату и прекращении строительства стены с Мексикой.