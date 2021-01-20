SpaceX запустила первую в 2021 году группу спутников Starlink

В Соединенных Штатах компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой в новом году группой интернет-спутников Starlink.

Старт проходил с космодрома в штате Флорида в 08.02 по времени Восточного побережья. Трансляция велась на сайте корпорации.

Посадка была совершена на плавучую платформу в Атлантике. Для первой ступени Falcon 9 это уже восьмой полет.

На данный момент SpaceX вывела на орбиту уже 17-ю группу спутников Starlink. Всего в ее составе 60 аппаратов, вместе с которыми общее их число составит более тысячи.

Целью проекта, запущенного в 2018 году, является обеспечение доступа к высокоскоростному Интернету в любой точке мира. Всего на первом этапе создания Сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.