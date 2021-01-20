Физик анонсировал цифровое «бессмертие» человечества

Американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку считает, что человечество стоит на пороге цифрового бессмертия. По мнению ученого, скоро наука сможет переносить человеческое сознание в электронный формат.

Как подчеркивает ученый, речь идет, прежде всего, о способе увековечить воспоминания человека и его основные черты, чтобы к такой информации был доступ у будущих поколений, пишет Express.

Технологиям будет подвластно воссоздать гениальные умы, как, например, сознание величайшего физика Альберта Эйнштейна, уверен популяризатор науки.

«Уже сейчас в Силиконовой долине есть компании, которые за определенную плату оцифруют все, что о вас известно: транзакции по вашим кредитным картам, ваши электронные письма, деятельность в Instagram. Все, что о вас известно, можно оцифровать», - поясняет физик.

По словам Митио Каку, в рамках проекта Connectome вся информация о сознании человека, включая его личностные характеристики, воспоминания и способы мышления, будет оцифрована и записана на диск. Как пояснил ученый, так будет создан своеобразный электронный архив цифровых личностей.

Ученый объясняет, что сегодня человек можете пойти в библиотеку и прочитать книги о таких знаковых фигурах, как Уинстон Черчилль. Тогда как в будущем можно будет пообщаться с цифровой копией знаменитого британского политика. Физик подчеркивает, что с удовольствием пообщался бы с Альбертом Эйнштейном.

«Я бы с удовольствием поговорил с ним, даже если бы это была компьютерная программа, которая оцифровала все, что о нем известно: его труды, сочинения, речи и все остальное, а также голографическое изображение, чтобы я мог с ним поговорить», - отмечает популяризатор науки.

По словам Митио Каку, в один прекрасный день «нас тоже могут оцифровать, и наши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки смогут поговорить с нами».

Работа по поиску способов продления жизни после смерти с помощью технических средств идет уже давно. Как полагают ученые, к решению этой проблемы человека приблизит понимание того, как мозг хранит воспоминания. В 2018 году группа исследователей из Массачусетского технологического института сообщила о том, что им удалось оцифровать нейронные карты животных. Нейронные карты, или коннектомы, представляют собой полное описание структуры связей в нервной системе организма.