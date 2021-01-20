Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Физик анонсировал цифровое «бессмертие» человечества

Светлана Иванова
16:15 20.01.2021
Наука сможет переносить человеческое сознание в электронный формат, уверен популяризатор науки.
Физик анонсировал цифровое «бессмертие» человечества
© Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку считает, что человечество стоит на пороге цифрового бессмертия. По мнению ученого, скоро наука сможет переносить человеческое сознание в электронный формат.

Как подчеркивает ученый, речь идет, прежде всего, о способе увековечить воспоминания человека и его основные черты, чтобы к такой информации был доступ у будущих поколений, пишет Express.

Технологиям будет подвластно воссоздать гениальные умы, как, например, сознание величайшего физика Альберта Эйнштейна, уверен популяризатор науки.

«Уже сейчас в Силиконовой долине есть компании, которые за определенную плату оцифруют все, что о вас известно: транзакции по вашим кредитным картам, ваши электронные письма, деятельность в Instagram. Все, что о вас известно, можно оцифровать», - поясняет физик.

По словам Митио Каку, в рамках проекта Connectome вся информация о сознании человека, включая его личностные характеристики, воспоминания и способы мышления, будет оцифрована и записана на диск. Как пояснил ученый, так будет создан своеобразный электронный архив цифровых личностей.

Ученый объясняет, что сегодня человек можете пойти в библиотеку и прочитать книги о таких знаковых фигурах, как Уинстон Черчилль. Тогда как в будущем можно будет пообщаться с цифровой копией знаменитого британского политика. Физик подчеркивает, что с удовольствием пообщался бы с Альбертом Эйнштейном.

«Я бы с удовольствием поговорил с ним, даже если бы это была компьютерная программа, которая оцифровала все, что о нем известно: его труды, сочинения,  речи и все остальное, а также голографическое изображение, чтобы я мог с ним поговорить», - отмечает популяризатор науки.

По словам Митио Каку, в один прекрасный день «нас тоже могут оцифровать, и наши пра-пра-пра-пра-пра-правнуки смогут поговорить с нами».

Работа по поиску способов продления жизни после смерти с помощью технических средств идет уже давно. Как полагают ученые, к решению этой проблемы человека приблизит понимание того, как мозг хранит воспоминания. В 2018 году группа исследователей из Массачусетского технологического института сообщила о том, что им удалось оцифровать нейронные карты животных. Нейронные карты, или коннектомы, представляют собой полное описание структуры связей в нервной системе организма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.