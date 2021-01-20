Британские музыканты потребовали безвизовый режим от правительства

В Великобритании музыканты потребовали от правительства договориться с Евросоюзом о безвизовом режиме для гастролирующих исполнителей. Артисты рассказали в письме о трудностях с проведением концертов в ЕС, опубликованном в ряде изданий.

Среди подписавшихся под письмом - звезды первой величины: певцы Стинг, Эд Ширан, участники групп Queen, Pink Floyd, Iron Maiden, Sex Pistols и другие. Исполнители сообщили, что после Brexit им приходится оформлять «горы бумаг» для въезда своих команд и ввоза оборудования. А кроме того, получать дорогостоящие разрешения на работу. Из-за этих расходов артисты боятся остаться без прибыли.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, которому удалось довести переговоры по торговой сделке с Брюсселем до конца, ранее заявил, что, покинув ЕС, Великобритания восстановила свою национальную независимость и вернула себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством.