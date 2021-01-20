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Суд в Петербурге признал запрещенным в России аниме «Тетрадь смерти»

Светлана Головина
16:30 20.01.2021
По мнению экспертов, подобные сериалы содержат эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.
Суд в Петербурге признал запрещенным в России аниме «Тетрадь смерти»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд признал запрещенными к распространению на территории России аниме сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуясики».

По данным экспертов, в данных картинах есть эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.

«Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», - сказал на заседании специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.

На данный момент эти аниме сериалы находятся в свободном доступе в Сети и не имеют возрастных ограничений.

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