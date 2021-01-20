Суд в Петербурге признал запрещенным в России аниме «Тетрадь смерти»

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд признал запрещенными к распространению на территории России аниме сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуясики».

По данным экспертов, в данных картинах есть эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.

«Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», - сказал на заседании специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.

На данный момент эти аниме сериалы находятся в свободном доступе в Сети и не имеют возрастных ограничений.