Суд в Петербурге признал запрещенным в России аниме «Тетрадь смерти»
По мнению экспертов, подобные сериалы содержат эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд признал запрещенными к распространению на территории России аниме сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуясики».
По данным экспертов, в данных картинах есть эпизоды насилия и жестокости, которые неблагоприятно воздействуют на психику подростков.
«Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения», - сказал на заседании специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.
На данный момент эти аниме сериалы находятся в свободном доступе в Сети и не имеют возрастных ограничений.