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Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну

Лина Давыдова
16:00 20.01.2021
Как подчеркнул адвокат артиста Александр Добровинский, использовать культуру в политических целях недостойно.
Киркоров намерен судиться с Литвой из-за запрета на въезд в страну
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Филипп Киркоров намерен бороться и отстаивать гражданскую позицию в связи с решением Литвы запретить въезд в страну артисту на пять лет. Об этом сообщил Александр Добровинский, представляющий интересы певца в судах Европы.

«МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в список людей, которым ограничен въезд в с страну на пять лет. Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики», - сказал Добровинский.

Ранее Миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. Запрет на въезд исполнителя в страну вступил в силу 19 января.

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