В 15 городах Туниса вспыхнули беспорядки
Полиция применила слезоточивый газ против участников антиправительственного митинга.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Wassim Jdidi, imago-image, Globallookpress
В столице Туниса тысячи человек вышли на центральную площадь, требуя отставки правительства. Беспорядки вспыхнули в 15 городах страны, включая курортный город Сусс. Полиция попыталась оттеснить людей, но начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Акции протеста в республике начались после запрета властей на митинги в честь десятой годовщины «жасминовой» революции.