Более 40 учеников отравились в двух школах подмосковного Красноармейска

В подмосковном Красноармейске в больницу с признаками отравления обратился 41 учащийся из двух школ.

Обращения были зафиксированы в период с 19 по 20 января от учащихся третьей и четвертой школ города.

«Прибывшие врачи диагностировали симптомы отравления. Все обратившиеся находятся дома в удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении на сайте администрации.

В связи с произошедшим был организован оперативный штаб. С просьбой провести проверку администрация Красноармейска обратилась к начальнику детской поликлиники, в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.