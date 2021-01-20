Более 40 учеников отравились в двух школах подмосковного Красноармейска
На данный момент все обратившиеся находятся дома в удовлетворительном состоянии.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном Красноармейске в больницу с признаками отравления обратился 41 учащийся из двух школ.
Обращения были зафиксированы в период с 19 по 20 января от учащихся третьей и четвертой школ города.
«Прибывшие врачи диагностировали симптомы отравления. Все обратившиеся находятся дома в удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении на сайте администрации.
В связи с произошедшим был организован оперативный штаб. С просьбой провести проверку администрация Красноармейска обратилась к начальнику детской поликлиники, в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.