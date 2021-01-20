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Пункты вакцинации открылись в торговых центрах Москвы

Ирина Киселенко
15:28 20.01.2021
В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация в России от COVID-19 может быть завершена к июню. В Москве поставить прививку можно в дополнительных выездных пунктах. Все они расположены в популярных общественных местах, в том числе в крупных торговых и культурных центрах.

Теперь пройти вакцинацию можно в театре «Геликон-опера», фудмолле «ДЕПО», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ТЦ «Океания» и «Город». А работать эти пункты будут ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины», - прокомментировала вице-мэр.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Для приема необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). График работы выездных бригад опубликован на официальном сайте мэра Москвы. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день.

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