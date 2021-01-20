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Путин призвал страны ЕАЭС эффективно координировать усилия по борьбе с COVID-19

Светлана Головина
15:19 20.01.2021
Президент особо подчеркнул важность создания единого рынка лекарственных препаратов внутри союза.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин на совещании по вопросам Евразийского экономического союза призвал страны эффективно координировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса.

Президент особо подчеркнул важность создания единого рынка лекарственных препаратов внутри союза.

«С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас», - сказал Путин.

Также, обсуждая тему здоровья, глава государства поинтересовался у членов кабмина их самочувствием после крещенских купаний.

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