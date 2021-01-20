В стране и мире Путин призвал страны ЕАЭС эффективно координировать усилия по борьбе с COVID-19 Светлана Головина Президент особо подчеркнул важность создания единого рынка лекарственных препаратов внутри союза. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин на совещании по вопросам Евразийского экономического союза призвал страны эффективно координировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса.



Президент особо подчеркнул важность создания единого рынка лекарственных препаратов внутри союза. «С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас», - сказал Путин. Также, обсуждая тему здоровья, глава государства поинтересовался у членов кабмина их самочувствием после крещенских купаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика