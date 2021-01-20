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Байден намерен отменить ряд указов Трампа в первый день президентства

Светлана Головина
14:56 20.01.2021
Избранный президент США планирует подписать указы о возвращении страны в Парижское соглашение по климату и прекращении строительства стены с Мексикой.
Байден намерен отменить ряд указов Трампа в первый день президентства
© Фото: Richard Ellis, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден сразу после вступления в должность намерен отменить ряд указов Дональда Трампа.

В частности, американский лидер планирует подписать указы о возвращении США в Парижское соглашение по климату и прекращении строительства стены с Мексикой.

Кроме этого, Байден планирует вернуться к сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку организация имеет «решающее значение для координации международного ответа на COVID-19». Отмечается, что администрация примет участие в заседании исполнительного комитета организации уже на этой неделе.

«Эти смелые действия служат началом работы по выполнению обещаний избранного президента Байдена, данных американскому народу, и, что немаловажно, подпадают под конституционную роль президента», - говорится в заявлении на сайте команды избранного президента.

Также избранный президент намерен реализовать план 100 дней ношения масок. Всем ведомствам будет дано поручение пересмотреть все действия предыдущей администрации, предпринятые на протяжении прошедших четырех лет.

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