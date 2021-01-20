Матвиенко заявила, что в России не будут вводить антиковидные паспорта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России не будут вводиться антиковидные паспорта.

Она обратила особое внимание на то, что вакцинация в стране осуществляется на добровольной, рекомендательной основе и не является обязательной. Так, прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.

«‎В восприятии людей это такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», - сказала Матвиенко.

Ранее появилась информация о том, что в Башкирии решили ввести антиковидные паспорта для местных жителей, в организме которых сформировались антитела к COVID-19. Глава республики Радий Хабиров отметил, что паспорта решат множество проблем, а также сделают вакцинацию более популярной среди населения.