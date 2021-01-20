НАК сообщил о ликвидации пяти бандитов в Чечне

Пятеро бандитов ликвидированы в Чечне в ходе спецоперации. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Среди ликвидированных боевиков - причастный к теракту в Домодедово в 2011 году главарь банды Аслан Бютукаев.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне были уничтожены шесть боевиков. Он также констатировал, что с бандподпольем в республике «полностью покончено».

Кадыров рассказал, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации. В свою очередь, Владимир Путин поздравил главу Чечни с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.