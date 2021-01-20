Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева

Валентина Пескова
14:24 20.01.2021
Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что доложил президенту РФ о результатах спецоперации лично.
В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости
Читайте нас на:

Шестеро боевиков, среди которых полевой командир Аслан Бютукаев, находившиеся в федеральном розыске, уничтожены в Чечне в результате успешной спецоперации на окраине селения Катар-юрт.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», - заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации и подчеркнул, что тем самым «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решением главы государства все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

«Президент Путин поздравил Рамзана Кадырова и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам», - отметил представитель Кремля.

Как рассказал Дмитрий Песков, известного террориста Аслана Бютукаева, которого называли «последний амир Чечни», много лет разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАК. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов

Бютукаев руководил так называемым «лесным джамаатом». Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово», когда погибли 37 человек. После взрыва Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой сообщили, что ответственность за подготовку этого теракта лежит на них.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.