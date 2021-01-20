В Чечне уничтожена банда Аслана Бютукаева

Шестеро боевиков, среди которых полевой командир Аслан Бютукаев, находившиеся в федеральном розыске, уничтожены в Чечне в результате успешной спецоперации на окраине селения Катар-юрт.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», - заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил, что лично доложил президенту РФ о результатах спецоперации и подчеркнул, что тем самым «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решением главы государства все участники этой операции будут представлены к государственным наградам.

«Президент Путин поздравил Рамзана Кадырова и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров. Все они, как сказал президент, будут представлены к государственным наградам», - отметил представитель Кремля.

Как рассказал Дмитрий Песков, известного террориста Аслана Бютукаева, которого называли «последний амир Чечни», много лет разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАК. В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов

Бютукаев руководил так называемым «лесным джамаатом». Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово», когда погибли 37 человек. После взрыва Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой сообщили, что ответственность за подготовку этого теракта лежит на них.