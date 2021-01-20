В Ирландии открылась вакансия мечты на изолированном от людей острове

В Ирландии открылась вакансия мечты - владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни разыскивают двух человек, готовых с 1 апреля по 1 октября присматривать за их владениями.

Работодатели обещают зарплату, а также бесплатное проживание и питание для работников. У острова множество достоинств - красивая природа, чистый воздух, а также отсутствие шумной цивилизации. При этом есть и ряд минусов: отсутствие Wi-Fi и неисчерпаемых запасов воды. Владельцы коттеджей рекомендуют потенциальным сотрудникам запастись питьевой водой, поскольку ее количество на острове ограничено.