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В Ирландии открылась вакансия мечты на изолированном от людей острове

Алена Миронова
14:00 20.01.2021
Владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни ищут двух человек, готовых полгода присматривать за их владениями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: G. Rentsch, blickwinkel, Globallookpress
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В Ирландии открылась вакансия мечты - владельцы четырех гостевых коттеджей и кофейни разыскивают двух человек, готовых с 1 апреля по 1 октября присматривать за их владениями.

Работодатели обещают зарплату, а также бесплатное проживание и питание для работников. У острова множество достоинств - красивая природа, чистый воздух, а также отсутствие шумной цивилизации. При этом есть и ряд минусов: отсутствие Wi-Fi и неисчерпаемых запасов воды. Владельцы коттеджей рекомендуют потенциальным сотрудникам запастись питьевой водой, поскольку ее количество на острове ограничено. 

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