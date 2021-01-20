Москва приветствовала бы намерение Вашингтона продлить ДСНВ на основе взаимных интересов

Москва приветствовала бы намерения США сохранить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если в нем будут учтены взаимные интересы. Так прокомментировали в Кремли заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, администрация Джо Байдена будет пытаться продлить СНВ-3.

«Наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Если его основная идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия и президент РФ Владимир Путин последовательно выступают за сохранение «важнейшего, краеугольного документа» с точки зрения мировой стратегической стабильности и безопасности. И если американские коллеги проявят политическую волю и выступят за сохранение этого документа, это можно было бы только приветствовать.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «усилия по продлению ДСНВ должны лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов».