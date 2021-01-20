Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москва приветствовала бы намерение Вашингтона продлить ДСНВ на основе взаимных интересов

Валентина Пескова
13:41 20.01.2021
Как заявил кандидат на пост госсекретаря США, администрация избранного президента страны Джо Байдена будет пытаться продлить СНВ-3.
Москва приветствовала бы намерение Вашингтона продлить ДСНВ на основе взаимных интересов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Москва приветствовала бы намерения США сохранить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если в нем будут учтены взаимные интересы. Так прокомментировали в Кремли заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, администрация Джо Байдена будет пытаться продлить СНВ-3.

«Наши эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений. Если его основная идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия и президент РФ Владимир Путин последовательно выступают за сохранение «важнейшего, краеугольного документа» с точки зрения мировой стратегической стабильности и безопасности. И если американские коллеги проявят политическую волю и выступят за сохранение этого документа, это можно было бы только приветствовать.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «усилия по продлению ДСНВ должны лежать в русле взаимного уважения и учета взаимных интересов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.