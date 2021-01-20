Космические гости на инаугурации Байдена: сразу шесть астероидов приближаются к Земле

Сразу шесть астероидов пронесутся мимо Земли в среду, 20 января, в день инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют трекеры национального аэрокосмического агентства США.

Самым крупным из приближающихся к нашей планете космических камней является астероид под названием 2021 BC, отмечает газета Express. Ширина объекта составляет 93 метра, что не уступает высоте Статуи Свободы в Нью-Йорке. Предположительная скорость движения астероида - около 29000 миль в час (46 670 км / ч), объект пройдет на расстоянии 600 000 миль (965 606 км) от Земли, что делает его потенциально опасным. Максимальное движение произойдет в 21.47 по Гринвичу (00.47 21 января по московскому времени).

Самый маленький из шести астероидов уже пролетел мимо нашей планеты в 2.17 по Гринвичу (5.17 по московскому времени). Размер объекта под названием 2021 BO1 составлял четыре метра. Космический камень во время максимального приближения к Земле находился примерно в 1 миллионе миль от планеты (1609344 км).

Астероид 2021 AC6 размером в 53 метра тоже уже пронесся мимо нашей планеты в 8.13 по Гринвичу (11.13 по московскому времени). Космическое тело величиной с многоэтажный дом находилось примерно в 2 миллионах миль (3218688 км) от Земли и двигалось со скоростью чуть более 30 000 миль в час (48 280 км / ч).

Сорокашестиметровый астероид 2021 BS приблизится к нашей планете в 16.56 по Гринвичу (19.56 по московскому времени), развивая скоростью 25 000 миль в час (40 233 км / ч). Также мимо Земли 20 января пролетят астероиды 2021 BK1 и 2021 BL..

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 по московскому времени). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга посетить торжественную церемонию отказались.