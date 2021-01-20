Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Космические гости на инаугурации Байдена: сразу шесть астероидов приближаются к Земле

Светлана Иванова
13:32 20.01.2021
Самым крупным станет астероид размером со Статую Свободы в Нью-Йорке.
Космические гости на инаугурации Байдена: сразу шесть астероидов приближаются к Земле
© Фото: NASA
Читайте нас на:

Сразу шесть астероидов пронесутся мимо Земли в среду, 20 января, в день инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют трекеры национального аэрокосмического агентства США.

Самым крупным из приближающихся к нашей планете космических камней является астероид под названием 2021 BC, отмечает газета Express. Ширина объекта составляет 93 метра, что не уступает высоте Статуи Свободы в Нью-Йорке. Предположительная скорость движения астероида - около 29000 миль в час (46 670 км / ч), объект пройдет на расстоянии 600 000 миль (965 606 км) от Земли, что делает его потенциально опасным. Максимальное движение произойдет в 21.47 по Гринвичу (00.47 21 января по московскому времени).

Самый маленький из шести астероидов уже пролетел мимо нашей планеты в 2.17 по Гринвичу (5.17 по московскому времени). Размер объекта под названием 2021 BO1 составлял четыре метра. Космический камень во время максимального приближения к Земле находился примерно в 1 миллионе миль от планеты (1609344 км).

Астероид 2021 AC6 размером в 53 метра тоже уже пронесся мимо нашей планеты в 8.13 по Гринвичу (11.13 по московскому времени). Космическое тело величиной с многоэтажный дом находилось примерно в 2 миллионах миль (3218688 км) от Земли и двигалось со скоростью чуть более 30 000 миль в час (48 280 км / ч).

Сорокашестиметровый астероид 2021 BS приблизится к нашей планете в 16.56 по Гринвичу (19.56 по московскому времени), развивая скоростью 25 000 миль в час (40 233 км / ч). Также мимо Земли 20 января пролетят астероиды 2021 BK1 и 2021 BL..

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 по московскому времени). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга посетить торжественную церемонию отказались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.