«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»
Новая партия будет существовать под названием «Справедливая Россия — за правду». Соответствующее соглашение подпишут в ближайшие дни.
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новая партия будет существовать под названием «Справедливая Россия — за правду». К этому решению пришли путем долгих обсуждений.
«Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру. Будут два сопредседателя в виде двух заместителей», - передает ТАСС слова Миронова.
Глава партии отметил, что о квотах кандидатов на выборах в Думу от каждой партии пока не идет никаких обсуждений. Он также призвал все левые силы и другие парламентские партии к объединению.