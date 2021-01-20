Владельцам антиковидных паспортов в Башкирии сделают скидки на билеты в театры и занятия в фитнес-клубах

Владельцы антиковидных паспортов получат скидки в культурных и спортивных учреждениях Башкортостана. Правительство республики приняло решение снять ограничения при посещении спектаклей и матчей для тех, кто уже провакцинировался от коронавируса. Таким образом, можно будет увеличить заполняемость залов и соблюсти меры безопасности.

«После вакцины или перенесенного коронавируса поддерживать здоровый дух в здоровом теле можно будет со скидкой. Обладателям антиковидных паспортов фитнес-залы готовы продавать абонементы на занятия дешевле на 20%», - заявил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкорстан Динар Шарафутдинов.

Те жители Башкирии, которые любят ходить в театр, смогут делать это гораздо чаще в случае, если привьются от COVID-19 и получат об этом документ.

«Билеты в государственные театры можно будет купить со скидкой в 30%, только кроме премьерных спектаклей. А все, что не премьерное, - на все эти спектакли и показы будет скидка 30% в течение 2021 года», - сказала первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина.

Сделать прививку от коронавируса в Башкортостане можно будет в одном из 80 пунктов вакцинации. Паспорт здоровья в формате QR-кода провакцинировавшимся затем выдадут на сайте госуслуг в личном кабинете. Антиковидный паспорт появится у тех, у кого тест покажет содержание антител в крови не менее 10. До конца марта республика должна получить 150 тысяч доз вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак.