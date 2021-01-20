В Сербии подадут иски к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб

В Сербии намерены подать первые судебные иски к НАТО от солдат и полицейских, которые пострадали в 1999 году при бомбардировках с применением обедненного урана. Иски будут поданы в суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Как сообщил адвокат Срджан Алексич, он собирал доказательства по этим искам несколько лет.

Юрист подчеркнул, что обвинения в адрес НАТО как юридического лица от имени физических лиц в Сербии будут поданы впервые.

«Речь идет о высших судах, в которые мы подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица - умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной Республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу», - заявил адвокат РИА Новости.

На первых порах сербский юрист хочет воспользоваться успешным опытом итальянских военных. И добиться для каждого из сербских пострадавших, как уже было в случае с исками от западноевропейских военнослужащих, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО рядом с радиоактивными боеприпасами и на местах их применения, компенсации ущерба в размере не менее 300 тысяч евро.

Алексичу будет помогать итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который как раз представлял интересы итальянских военных и имеет в своем карьерном списке уже 181 решение суда, которые вступили в силу в Европе.