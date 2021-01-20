Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен заявил о поддержке продления ДСНВ администрацией Байдена

Анна Берестовая
01:25 20.01.2021
По ряду вопросов будущему президенту придется действовать крайне быстро.
Блинкен заявил о поддержке продления ДСНВ администрацией Байдена
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Будущая американская администрация будет поддерживать продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление сделал Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате.

Кандидат на пост госсекретаря США указал, что Россия является требующим внимания вызовом Соединенным Штатам. Он также отметил, что часть связанных с взаимодействием двух стран вопросов являются неотложными и потребуют от будущего лидера страны Джо Байдена почти мгновенных действий.

Ранее сообщалось, что Блинкен полностью одобрил идею поставки на Украину американских вооружений в качестве оборонительной помощи стране. Он также отметил, что три года назад предлагал осуществить подобные действия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.