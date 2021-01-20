Блинкен заявил о поддержке продления ДСНВ администрацией Байдена

Будущая американская администрация будет поддерживать продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление сделал Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате.

Кандидат на пост госсекретаря США указал, что Россия является требующим внимания вызовом Соединенным Штатам. Он также отметил, что часть связанных с взаимодействием двух стран вопросов являются неотложными и потребуют от будущего лидера страны Джо Байдена почти мгновенных действий.

Ранее сообщалось, что Блинкен полностью одобрил идею поставки на Украину американских вооружений в качестве оборонительной помощи стране. Он также отметил, что три года назад предлагал осуществить подобные действия.