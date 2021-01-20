«Выиграют все»: эксперт оценила идею выдачи ипотеки на деревянные дома

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в комментарии «Звезде» позитивно оценила инициативу выдачи ипотеки на покупку деревянных домов.

Эксперт пояснила, что подобная идея обсуждается на разных уровнях уже порядка десяти лет - эту ипотеку уже даже прозвали «деревянной». Идею лоббировали застройщики, которые специализируются на данном виде строительства. Кредиты предлагается выдавать по льготной ставке 6,5%.

«Она не имела большого спроса, поскольку банки неохотно шли на такое кредитование, потому что помимо самой коробки нужно, чтобы был нормальный участок с отведенными коммуникациями и нормальный застройщик, чтобы было понимание того, что деньги не растворятся, а дом будет возведен», - объяснила Радченко.

Говоря о преимуществах данной программы, эксперт подчеркнула, что здесь выигрывают все участники рынка - прежде всего граждане, у которых будет возможность получить кредит по более щадящей ипотечной ставке.

«Сейчас очень большой спрос на загородные строения, в связи с пандемией. Все хотят жить за городом, работать удаленно. На волне этого всплеска интереса к загородному строительству, я думаю, это будет в тренде с точки зрения покупательского спроса», - отметила Радченко.

С точки зрения банков, у них появится дополнительный повод получать доходы от ипотеки. Конечно же, обратила внимание эксперт, выиграют и сами производители деревянных домов - это прямая поддержка отечественного производителя. В свою очередь, жителям предоставляется возможность пользоваться бескрайними просторами и лесными массивами России.